Le premier hôtel Ibis de Mohammedia a ouvert ses portes (VIDEO)

Le groupe Accorhotels a ouvert son premier hôtel Ibis dans la ville de Mohammedia. C’est une première pour le groupe, ainsi que pour la ville de Mohammedia qui accueille la première marque internationale. En partenariat avec le groupe Mfadel, ce nouvel hôtel a pour but « de contribuer au rayonnement de la ville de Mohammedia dans le monde et participer à la dynamique économique, artistique et culturelle », nous explique Hamid Bentahar président d’Accord Gestion au Maroc.

Cet hôtel, c’est plus de 70 millions de dirhams d’investissement, près de 4500 mètres carrés couverts, 96 chambres, 3 salles de réunion et séminaires, un restaurant et un lounge bar, nous précise de son côté le PDG du groupe Mdafel, Redouan Mfadel.