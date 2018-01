Le paiement de la vignette désormais disponible sur une appli mobile

BMCE Bank multiplie les innovations et lance de nouveaux services visant à faciliter le paiement de la vignette en faveur des particuliers et des entreprises, indique un communiqué de la banque.

Pour répondre à leurs besoins en termes de gain de temps, de praticité et de sécurité, BMCE Bank met à la disposition des clients et non clients, le service de paiement de la vignette à travers différents canaux (GAB, appli mobile BMCE Direct, plateforme bmcedirect.ma et agences BMCE Bank).

BMCE Bank a également créé pour les entreprises un service exclusif de paiement en ligne des vignettes en masse. Désormais, les entreprises peuvent payer en une seule fois, la vignette de toute leur flotte, qu’elle soit composée de poids lourds, voitures ou motos via la plateforme bmcedirect.ma. En plus, pendant tout le mois de janvier, des conseillers dédiés au niveau des Centres d’Affaires BMCE Bank ainsi qu’une équipe d’experts seront mis à la disposition des clients pour les accompagner dans leur démarche sur un numéro de téléphone spécial 0522.49.85.85.