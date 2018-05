Le Maroc remporte le prix «EBRD Sustainability awards 2018»

Ainsi, le projet permettra une meilleure valorisation du m3 d’eau consommé par l’augmentation des superficies des cultures à haute valeur ajoutée et l’amélioration de la productivité. Ainsi, il assurera l’amélioration des revenus et des conditions de vie des agriculteurs de la zone d’action du projet et la création de l’emploi.

Ce méga projet d’aménagement hydro-agricole vise la mise en place d’un système de transfert d’eau à partir du barrage Mdez dans la province de Sefrou, pour la mise en valeur agricole de plaine de Saiss en utilisant des techniques modernes pour installer un système d’irrigation économe en eau sur plus de 30 000 ha. Il assurera par ailleurs la protection des ressources hydriques souterraines de la plaine en comblant le déficit hydrique actuellement évalué à près de 100 Mm3 par an.

Ce couronnement constitue une reconnaissance de la qualité des politiques publiques du Royaume du Maroc, mais surtout, à travers ce projet qui traduit l’esprit du Plan Maroc Vert, une reconnaissance des efforts et de l’engagement du département de l’agriculture, pour asseoir les bases d’une agriculture pérenne et durable qui s’adapte aux changements climatiques.

Le prix a été remis à Mohammed Sadiki, Secrétaire Général du Département de l’Agriculture, qui a représenté Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts à cette cérémonie.