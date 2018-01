Le groupe Valyans modifie sa structure de management (officiel)

Le conseil, en attendant sa réunion formelle, a accepté et pris acte de la démission de Mohcine Jazouli, et a procédé à la nomination de Saadia Slaoui Bennani, qui occupera désormais la fonction de Président Directeur Général.

