Le Groupe Renault réalise la meilleure année de son histoire et atteint un nouveau record de ventes, de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle et de résultat net.

• Immatriculations en hausse de 8,5 % à 3,76 millions d’unités.

• Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 14,7 % à 58 770 millions d’euros (+9,4 % hors impact de la consolidation d’AVTOVAZ (1).

• Marge opérationnelle du Groupe à 3 854 millions d’euros, représentant 6,6 % du chiffre d’affaires. Hors AVTOVAZ, la marge opérationnelle progresse de 15,8 % et s’élève à 3 799 millions d’euros (6,8 % du chiffre d’affaires contre

6,4 % en 2016).

• Résultat d’exploitation du Groupe à 3 806 millions d’euros (+15,9 %) contre 3 283 millions d’euros.

• Résultat net à 5 210 millions d’euros (+47,1 %) contre 3 543 millions d’euros. Hors éléments non récurrents mentionnés pour Nissan, le résultat net aurait été de 4 189 millions d’euros (+18,2 %).

• Free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif à 945 millions d’euros.

« 2017 a été une nouvelle année record pour le Groupe Renault. Les résultats commerciaux et financiers sont la conséquence de la stratégie déployée depuis plusieurs années et des efforts de tous les collaborateurs du Groupe. Avec cette performance et la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique « Drive The Future », nous sommes confiants dans notre capacité à relever les défis actuels et futurs de l’industrie automobile », a déclaré Carlos Ghosn, Président-directeur général de Renault.

A l’international, la Russie devrait connaître une hausse de près de 10 %. Le Brésil ainsi que la Chine devrait croître de plus de 5 %, et l’Inde de 6 %.

Dans ce contexte, le Groupe Renault vise à:

– augmenter son chiffre d’affaires (à taux de change et périmètre constants)*,

– maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6,0%*,

– générer un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.