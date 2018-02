Le groupe Dislog primé à Hong Kong par Beiersdorf

Le Groupe Dislog, leader de la distribution des produits de grande consommation au Maroc, a été primé, jeudi 8 février à Hong Kong. Ce sont les performances commerciales et distribution de la marque Nivea qui ont notamment fait la différence.

Il s’agit d’une nouvelle distinction pour le groupe Dislog qui a également remporté le prix de meilleur distributeur dans la région IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique).

Dislog, dont le président est Moncef Belkhayat, a dans son portefeuille de clients des partenaires aussi prestigieux que Procter & Gamble , Ariel, Pampers, Head & Shoulders, Coty, Gillette, Ace, Duracell, Aicha, Dari, Mars, Snickers, Kellogg’s, Pringles, Miyaz, Selman, Samar, Carte noire, Duracell, ou encore, Braun .

Le groupe Dislog opère pour ses partenaires sur l’ensemble des canaux de distribution: détail, gros, demi-gros, moderne. Son empreinte logistique est considérée comme la meilleure du pays et s’appuie sur un réseau de 18 entrepôts /branches et 800 véhicules. Sa force de vente effectue chaque jour 5000 visites clients et génère 3000 factures clients, couvrant à travers ces opérations de distribution de 72 000 points de vente. Dislog Group emploie 1400 personnes à travers ses différentes filiales et prévoit de générer en 2018 un flux d’opérations financières de 2,8 milliards de DH.

Après avoir été nommé meilleur Distr de P&G pour le FY 16/17 parmi 100 distr de la région IMEA, ce soir à Hongkong @DislogGroup a été primé après seulement une année de partenariat avec @nivea_germany 5eme Meilleur distr parmi 25 de la région Mena …le meilleur est à venir ica pic.twitter.com/bZEpnUzb3L — Moncef Belkhayat (@moncefbelkhayat) 7 février 2018