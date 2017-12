Le Fès Marriot Jnane Palace a ouvert ses portes au coeur de la capitale spirituelle, sur les lieux même de l’ancien camping international de Fès que les « moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ». Comme beaucoup le savent dans nos murs, le Marriot International est une chaîne d’hôtels de luxe de renommée mondiale, dont le Fès Marriot Jnane Palace est le premier du genre au Royaume.

Le splendide établissement 5 étoiles est situé dans un emplacement privilégié à proximité de la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il rejoint ainsi un portefeuille de 5,700 établissements aux quatre coins de la planètes sous l’enseigne prestigieuse Marriott International, tous prônant la beauté naturelle, le design moderne et l’artisanat ancestral propre à chaque pays.

« Nous sommes ravis de voir l’ancien Jnane Palace, un lieu historique au cœur de Fès, réinventé pour nos invités », a déclaré Gerald Moutte, Directeur Général du Fès Marriott Jnane Palace à un parterre de journalistes représentants plusieurs médias, dont le Site info. Et d’ajouter qu’ avec une architecture mauresque authentique et un design soigné, qui souligne le très riche patrimoine du bâtiment, le Fès Marriott Jnane Palace est aujourd’hui resplendissant après une rénovation complète de plusieurs mois.

L’ensemble, qui vaut le détour, propose une relecture de l’élégance, un regard cultivé, respectueux et complice du passé, mais aussi ouvert aux nouvelles technologies, à l’artisanat d’art et aux inspirations sans frontières. Il s’associe parfaitement à cette ville majestueuse, incarnant son esprit et ses traditions ainsi que la vision de Marriott International: « World’ s Favorite Travel Company ».

Avec son parc verdoyant, et son oliveraie de 70 arbres qui offriront à l’hôtel sa propre huile d’olive bio, a précisé Gérald Moutte, l’hôtel Fès Marriott Jnane Palace se présente comme une oasis de sérénité au cœur d’un centre-ville qui vit au rythme d’une cité énergique et cosmopolite. L’hôtel propose ainsi aux visiteurs pas moins de 193 chambres, 34 suites Familiales, 10 suites Junior, 6 suites Exécutives et une suite Ambassadeur. Toutes offrent le meilleur du confort contemporain avec une vue piscine ou jardin, une literie luxueuse, une climatisation à réglage individuel et une télévision à écran plat.

L’emplacement privilégié de l’hôtel Fès Marriott Jnane Palace permet à ses hôtes de découvrir la ville et ses sites les plus impressionnants : les ruelles sinueuses de la médina, le quartier typique des tanneurs, les Palais El Mokri et Glaoui, la médersa Bou Inania, édifiée au XIVe siècle, ou encore la bibliothèque Al-Quaraouiyine, créée au IXe siècle et considérée comme la plus ancienne au monde. Les luxuriants jardins et une piscine de 900 m² en plein air constituent, quant à eux, un écrin de verdure propice à la détente. L’hôtel dispose également d’un espace bien-être avec sauna, hammam et centre de remise en forme.

A Fès, l’expérience Marriott se vit aussi à travers les plaisirs de la table et de la gastronomie. L’hôtel propose à cet effet un mix de spécialités à travers trois enseignes : le Marriott Café, où chaque hôte peut se ressourcer en profitant d’une cuisine fraîche et d’une variété de gourmandises, L’Herbier de l’Atlas, dédié à la gastronomie de la Méditerranée, et le Dolce Vita, qui propose une carte 100% italienne. Le Fès Marriott Jnane Palace dispose également de quatre lieux de convivialité avec un mélange exquis de grillades, de salades et autres mets light et informels : le Piano Bar, le Salon de Thé Lounge, le Pool Snack Bar et le Lounge Bar.

Idéal pour des vacances, le Fès Marriott Jnane Palace répond aussi aux besoins des touristes d’affaires. Il dispose du plus important centre de congrès de la région qui peut accueillir jusqu’à 1,300 participants, d’une grande salle modulable en 3 salles distinctes, avec 4 cabines de traduction, en plus de 2 salles de commission indépendantes et un grand foyer . Doté d’un accès indépendant, le centre met à disposition les meilleurs équipements pour réussir tous les événements d’affaires : congrès, séminaires, banquets, etc.

Symbole de la promesse des hôtels Marriott à travers le monde, le Fès Marriott Jnane Palace est la garantie d’expériences et d’espaces sophistiqués qui maintiennent l’esprit équilibré, vif et inspiré. Il offre des instants précieux et uniques afin que chaque hôte soit mis en valeur, récompensé et serein.

Et déjà les préparatifs vont bon train et la direction, le personnel et toutes les chevilles ouvrières du Fès Marriot Jnane Palace sont à pied d’oeuvre afin d’accueillir dans les conditions les meilleures les clients qui choisiront d’y séjourner pendant les prochaines fêtes de Noël et du réveillon de la Saint Sylvestre et, ainsi, fêter de la plus belle et conviviale des manières l’année de grâce 2018.