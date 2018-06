Le Crédit Agricole lance une solution de paiement mobile (VIDEO)

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a lancé, le 11 juin courant, sa solution de paiement mobile Beztam-E.

Le lancement de Beztam-E s’inscrit dans le cadre du Projet National de paiement mobile porté par les autorités monétaires qui vise l’inclusion financière, la démocratisation des opérations de paiement et vient confirmer la profondeur de l’engagement du GCAM dans la stratégie nationale d’inclusion financière.

La solution nationale de paiement mobile vise la démocratisation des opérations de paiement. Elle constitue une première étape d’inclusion financière notamment pour les personnes non bancarisées et vise le remplacement, à terme, du recours au cash et la captation d’une portion importante de monnaie en circulation.

Beztam-E : le porte-monnaie électronique du Groupe Crédit Agricole du Maroc

Porté par le téléphone mobile et adossé à un compte bancaire ou à une carte prépayée, le porte-monnaie électronique Beztam-E permet de réaliser des opérations de transfert d’argent et de paiement de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7.

Des fonctionnalités simplifiées et sécurisées

Beztam-E offre à ses utilisateurs une gestion facilitée et sécurisée de leurs transactions et de leur suivi avec notamment :

– Une ergonomie simplifiée permettant l’usage de la solution par toutes les catégories de clientèle avec la possibilité de s’authentifier sur l’application par empreinte digitale assurant un accès facile et rapide aux services proposés et la possibilité d’effectuer les paiements et les transferts d’argent par simple scan du QR Code;

– Des notifications instantanées et une consultation gratuite des tickets de paiement électronique (générés pour chaque transaction de paiement);

– La géolocalisation des commerçants Beztam-E et des GAB

Les principaux atouts de cette solution sont donc la simplicité, la sécurité, la souplesse et la rapidité, tout a été construit pour offrir aux utilisateurs un service adapté à leurs attentes.

Ainsi, Beztam-E permet au client de :

– Procéder au paiement des commerçants,

– Transférer l’argent de mobile à mobile,

– Payer des factures, des recharges téléphoniques et des créances publiques

– Effectuer des retraits sans carte au niveau des GAB du Crédit Agricole du Maroc.

Destinée non seulement aux clients du GCAM, Beztam-E s’adresse également aux clients non bancarisés en leur offrant la possibilité d’effectuer leurs transactions grâce à une carte prépayée Crédit Agricole du Maroc.

Beztam-E permet également aux détaillants d’effectuer en toute sécurité tout paiement à leurs grossistes.

Désormais, l’agriculteur n’aura plus besoin de se déplacer en agence pour bénéficier de sa subvention mais pourra en disposer pour effectuer ses paiements directement à partir de Beztam-E.

Disponible en langue arabe et française, le téléchargement de Beztam-E se fait sur AppStore, PlayStore ainsi que dans les différents points de vente du GCAM (agences et agences mobiles) pour une assistance sur mesure à l’installation de l’application et à son utilisation.