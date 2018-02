Lancement du Forum Centraliens Supélec à Casablanca

L’Association des Centraliens et des Supélec du Maroc, premier réseau d’Alumni d’écoles d’ingénieurs françaises au Maroc organise les 18 et 19 février à 2018 à Casablanca, la 6è édition du Forum Centraliens Supélec, carrefour incontournable d’échanges entre opérateurs économiques, chercheurs et décideurs de la sphère publique.

Cette année, le Forum Centraliens Supélec est placé sous le thème de «L’Afrique industrielle, pour une co-émergence inclusive» et sera consacré au modèle d’industrialisation et de développement du Continent.

Véritable berceau de richesses mondiales telles que le pétrole, les phosphates les métaux précieux et produits agricoles, le continent africain veut aujourd’hui prendre sa place légitime dans l’économie mondiale.

À cet effet, plusieurs pays comme le Maroc, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire ont mis en place des stratégies industrielles sectorielles afin de valoriser leurs ressources à travers une transformation créatrice de valeur ajoutée.

« Toutefois il est nécessaire de mener une réflexion globale sur le positionnement du continent sur la chaine de valeur de l’économie mondiale », précise Mohamed FIKRAT, Coordinateur Scientifique du Forum.

« Désormais plus que jamais impliquée dans les débats de société, notre Association Centraliens et Supélec du Maroc se positionne comme un véritable catalyseur d’idées innovantes dans l’objectif de servir le développement du continent", précise Mustapha METAICH, Président de l’association des Centraliens et Supelec du Maroc.

Cette 6ème édition du Forum s’attachera à répondre à trois grandes questions clé, dans le cadre de différents workshops, et proposer les jalons d’un modèle intégré et inclusif de l’industrie de l’ensemble du continent.

• Quel développement industriel en Afrique ?

• Quels mécanismes d’appui et d’incitation pour catalyser

l’investissement industriel ?

• Comment accélérer l’industrialisation du continent africain ?