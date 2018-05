Lancement de la 12ème édition de la journée nationale de l’entreprise

La 12ème édition de la Journée Nationale de l’Entreprise sera donc sous le thème de: Cet Humain Augmenté ?! Regards Croisés sur l’Intelligence Artificielle, le Transhumanisme et l’Economie, le Samedi 12 Mai 2018 à Casablanca.

Le Centre des Jeunes Dirigeants, mouvement citoyen œuvrant à la performance du dirigeant et de l’entreprise, prend encore une fois son rôle de mouvement avant-gardiste autour d’un thème de la plus grande importance pour l’avenir économique et social de notre pays.