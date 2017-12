L’association marocaine des agences immobilières (AMAI), représentée par son président, Mohamed Lahlou et le portail immobilier en ligne Jumia House (www.house.jumia.ma), représenté par son Directeur Pierre François, ont finalisé, le 21 novembre 2017, un accord de partenariat liant les deux entités.

Selon un communiqué parvenu à Le Site info, cet accord engendrera non seulement un échange de visibilité sur les sites web de chacune des deux parties, mais permettra également aux agents immobiliers membres de l’AMAI de bénéficier de tarifs et de prestations exclusifs afin de promouvoir leurs biens immobiliers, à la vente ou la location, sur le site Jumia House.

Ce partenariat est issu d’une vision commune à l’AMAI et à Jumia House : permettre aux agents immobiliers d’effectuer leur métier le plus efficacement et le plus facilement possible, dans un esprit de transparence et de performance.

Opérant au Maroc depuis 2014, JUMIA House est un portail immobilier en ligne comptabilisant plus de 400 000 visites par mois et offrant aux internautes les biens (en vente ou en location) d’une centaine de professionnels immobiliers.

Très réactif, le site présente continuellement d’ajouter de nouveaux listings, sans cesse mis à jour, dans les zones d’investissement immobilier les plus actives du Royaume. Le plus de JUMIA House est d’offrir à son partenaire, qu’il soit une agence ou un promoteur, une visibilité optimale, un savoir-faire et une expertise digitale, une panoplie de conseils en marketing afin de toujours mieux exposer ses produits aux regards des internautes.

La présence d’un professionnel immobilier sur JUMIA House lui ouvre de nouveaux horizons, à travers une vitrine non seulement ouverte sur le Maroc, mais aussi sur le monde entier où il peut, par exemple, être visible auprès des prospects ciblés, tels que les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE).

L’association marocaine des agences immobilières (AMAI), fondée en 2012, a pour missions de représenter et défendre les intérêts des Agences Immobilières, assainir la profession des Agences Immobilières (conditions d’admission pour l’exercice de la profession), organiser la profession en adoptant des procédures (mandat de vente/location, procédure inter-agence) uniformes entres les Agences Immobilières et représenter ses membres auprès des autorités publiques.

L’AMAI est décidée plus que jamais à accélérer l’adoption du projet de loi qu’elle a préparé en 2013. Cette dernière travaille déjà avec le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville afin de réguler la profession d’agent immobilier.

Avant d’être déposé au secrétariat général du gouvernement, le projet de loi réglementant la profession de l’agent immobilier au Maroc a été minutieusement étudié par la tutelle entre 2014 et 2016. Mohamed Lahlou, président de l’AMAI, a exprimé publiquement son intention de rappeler au ministère l’urgence de renforcer l’arsenal juridique, qui permettrait de solutionner l’informel, représentant actuellement plus de 50% du marché.

Pour rappel, les 37 articles dudit projet de loi portent entre autres, sur les conditions d’accès au métier d’agent immobilier, la responsabilité juridique des intermédiaires à l’égard de leurs clients, mais aussi les sanctions à l’encontre des “hors la loi”. Cette convention, engagée pour une durée de 1 an, vise à associer l’AMAI et Jumia House afin de promouvoir l’amélioration et à la modernisation du secteur immobilier au Maroc.