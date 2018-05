L’African Digital Summit reçoit un prestigieux prix international

En marge de la semaine mondiale du marketing «Global Marketer Week» qui s’est déroulée du 15 au 18 Mai 2018 à Tokyo, le Groupement des Annonceurs du Maroc a été honoré, par le président de la Fédération Mondiale des Annonceurs, en recevant l’un des 7 trophées «WFA President’s Awards» pour son initiative «African Digital Summit»

Le président de WFA décerne chaque année des trophées aux associations d’annonceurs ayant mis en place des initiatives exceptionnelles de leadership. L’objectif de cette démarche est de reconnaître et de récompenser les initiatives qui apportent des contributions remarquables à l’industrie marketing et au business dans leurs pays et à l’international. Le choix des initiatives gagnantes se fait par vote des présidents d’associations d’annonceurs de plus de 60 pays dans un premier tour et par le président de WFA dans un deuxième tour en se basant sur la capacité de ces initiatives à faire face aux challenges du marketing, à apporter des solutions réelles et à démonter de façon incontestable leur impact mesurable.

Pour rappel, l’African Digital Summit a connu un grand succès lors de sa quatrième édition en février dernier avec plus de 1800 participants de 30 pays tout en évoluant, en 4 ans seulement, d’un simple événement à un véritable écosystème avec plusieurs composantes : ADS Digital Garden, Marcom Open Innovation Program, Open Innovation Lounge, Digital Trends Morocco, ADS Media Lounge, Morocco Digital Awards, African Digital TV.

«Ce trophée constitue une consécration pour une initiative ambitieuse qui a démarré il y a juste 4 ans et dont le succès est reconnu mondialement aujourd’hui, une consécration pour tous les partenaires qui ont cru en nous et surtout une consécration pour la capacité de l’African Digital Summit à fédérer les différents acteurs du secteur au Maroc et en Afrique» a déclaré Mounir Jazouli, Président du GAM et Directeur Communication & Média de BMCE Bank of Africa, dans le cadre de la cérémonie de remise des trophées le 17 Mai à Tokyo.

Outre le Maroc, les 6 autres trophées de cette année ont été décernés à des initiatives au Japon, Argentine, Norvège, Suède, Royaume Uni et les Etats Unis d’Amérique.

«Il y a un travail fantastique qui se fait partout dans le monde pour développer et améliorer la pratique du Marketing aussi bien au profit des marketeurs qu’au profit des consommateurs. Les 7 gagnants de cette année ont délivré une valeur réelle et mesurable pour leurs membres, pour le business et pour la communauté. Je les félicite tous» a pour sa part déclaré David Wheldon, Président de WFA et Chief Marketing Officer de Royal Bank of Scotland.