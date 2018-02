La saison 4 de « Master Chef Maroc » bat des records d’audience

L’émission phare de téléréalité culinaire a atteint 54% de part d’audience, soit à peu près 9 millions de téléspectateurs.

Tous les mardis à 21h30, cette émission familiale invite les Marocaines et les Marocains à partager la table d’un jury composé de grands noms de la gastronomie marocaine et internationale. Cette année, « Master Chef Maroc » s’impose indéniablement comme l’une des émissions préférées des Marocains. En effet, il s’agit du taux d’audience le plus élevé depuis que l’émission a débuté, toutes saisons confondues. Les audiences de « Master Chef Maroc » sont en hausse permanente de prime prime.

Dans chaque prime, trois épreuves intenses constituent le programme hebdomadaire des candidats: la boîte mystère, tant redoutée par les candidats qui devront faire appel à leur imagination pour créer, à partir d’ingrédients imposés, des plats gastronomiques; l’épreuve en équipe, l’offsite qui se déroule à l’extérieur de l’Atelier et, enfin, le Test sous Pression, soit l’épreuve de la dernière chance pour les participants qui ont le moins convaincu le jury.

Cette année, « Master Chef Maroc » se rendra à Abidjan et à Moscou pour des épreuves spectaculaires. Hors ateliers et loin de leurs repères, les candidats devront rivaliser de talent et se surpasser pour créer des plats d’exception.