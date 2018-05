La nouvelle campagne très spéciale de Citroën (VIDEO)

Citroën a lancé une campagne de marque dont le message est « notre vision de la mobilité naît de votre désir de liberté ». Ce message international porte la signature Citroën INSPIRED BY YOU, celle d’une marque inspirée par la vie des gens depuis des années et le désir de mobilité des générations successives.

De 2CV à CX, de Traction à Méhari, de Berlingo à C4 Cactus, cela fait des années que Citroën observe les gens, leurs désirs d’aventure, de liberté, de périples en famille ou d’escapade entre amis pour leur proposer des automobiles qui ont l’intelligence de leur vie. La campagnelancée illustre cette histoire débutée en 1919 : « Notre vision de la mobilité naît de votre désir de liberté ».

« Si Citroën est une marque aussi populaire depuis près de 100 ans, c’est parce que cela fait des générations qu’elle est inspirée par la vie des gens : de l’étudiant en 2CV comme en C1, jusqu’au sommet de l’Etat en France, en CX comme en C6 » indique Arnaud Belloni, le Senior Vice Président Marketing & Communication Citroën ».

A l’image de la démarche de Citroën depuis 1919, celle de créer des voitures inspirées des besoins de mobilité et de liberté de tout un chacun et construites autour des gens, de leurs envies et de leurs préoccupations Citroën Maroc s’est inspirée de chacun d’entre vous pour une campagne innovante, fraîche et dynamique.

L’influence et la vision de chaque marocain nous ont guidé pour décliner une campagne très originale. Ainsi quatre capsules digitales jouées par 2 grands humoristes marocains (Driss et Mehdi) ont mis en scène notre quotidien en voiture et nos attentes par rapport à une automobile. Les capsules mettent en avant différents personnages tel que le fashionista, le geek ou ceux qui ont du mal avec les créneaux.



– Le Geek :



– L’instationneuse :



– Tous les profils :