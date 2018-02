La MDJS marque encore des points en Afrique

A cette occasion, Younes El Mechrafi a affirmé « être fier et heureux de mettre en place ce partenariat avec la Loterie Nationale de Guinée Bissau, dont l’objectif principal, outre le développement de l’offre des paris sportifs, est l’échange d’expertise et l’accompagnement de la LNGB dans son processus de certification selon les standards de l’association mondiale des loteries au niveau de la sécurité des systèmes de jeu ».

La LNGB a lancé une offre de paris sportifs en 2017 et compte s’appuyer sur l’expertise de la MDJS, leader des paris sportifs en Afrique, pour la développer. La convention a été paraphée par Juveano De Pina, Directeur Général de la LNGB et Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS.

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a signé ce dimanche 11 février, avec la Loterie Nationale de Guinée Bissau (LNGB), au siège de la MDJS à Casablanca, une convention de partenariat et de coopération.