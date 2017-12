« Nous avons une gamme très large qui s’adresse au plus grand nombre avec des prix extrêmement compétitifs. On met aujourd’hui nos investissement pour améliorer nos produits au lieu de faire des campagnes de communication qui coûtent très cher », déclare Fadel Bennouna, directeur général d’Echo Mobiles à Le Site info.

La gamme a vendu plus de 2.000.000 mobiles depuis la création de Echo en juillet 2015. Elle est conçue pour répondre aux besoins et au budget de chacun.