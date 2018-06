La Fondation Banque Populaire équipe les classes prépa (VIDEO)

La Fondation Banque Populaire (FBP) a lancé en 2014 un projet consistant à fournir des équipements WIFI à l’ensemble des sites informatiques des lycées abritant les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) du Maroc.

Cette opération achevée depuis quelques semaines a permis l’équipement des 25 centres répartis partout à travers le Royaume.

Une initiative éco-citoyenne et solidaire permettant à la jeunesse inscrite dans des cycles académiques d’excellence de disposer d’un atout essentiel à la recherche de l’information, à la communication et au partage.

Depuis plus de 34 ans d’existence, la Fondation Banque Populaire contribue à la promotion et au développement du champ socioculturel marocain et incarne la responsabilité sociétale et environnementale du groupe Banque Populaire. Son intervention s’articule, aujourd’hui, autour de 5 axes prioritaires (éducation, social, culture, environnement et patrimoine) qui se rejoignent idéalement autour d’un projet commun : le développement durable du pays.