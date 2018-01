La FNAC ouvre un troisième magasin au Maroc

Cette ouverture conforte la volonté du Groupe Aksal et de son partenaire, le Groupe FNAC Darty, de poursuivre la politique d’expansion de l’enseigne. Acteur culturel de référence, la FNAC Maroc se donne pour mission de rendre la culture et les produits high-tech accessibles à tous.

