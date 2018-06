La Direction des Impôts lance de nouveaux téléservices

Ces téléservices sont accessibles aux contribuables adhérents aux services SIMPL de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne, a noté la même source, invitant les intéressés à demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI à l’adresse « www.tax.gov.ma ».

