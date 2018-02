La CGEM signe un protocole d’accord important avant le départ de Bensalah

« Le lancement de ce fonds est pour nous l’occasion de mettre en place un climat social sain et bénéficiaire pour tous. La vocation de l’entreprise est de créer de la valeur ajoutée et les salariés sont en droit de réclamer un travail digne et décent », a déclaré la présidente de la CGEM.

Les parties ont convenu de mettre en place un comité de pilotage chargé de diriger les affaires du Fonds conformément aux termes de référence convenus, en grande partie, lors de la réunion tenue le 22 décembre 2017 à ce sujet et qui seront finalises lors de la première réunion de ce comité. La CGEM a été chargée d’abriter le siège du Fonds, d’entamer les procédures administratives nécessaires à sa création et d’inviter les représentants des parties signataires à assister à la première réunion du comité de pilotage.