La BCP s’implante à l’Ile Maurice et Madagascar

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion panafricaine du groupe Banque Centrale Populaire, qui étend désormais son empreinte géographique à l’Océan Indien. Son implantation à l’Ile Maurice permettra en particulier au groupe Banque Centrale Populaire de se positionner fortement sur les flux d’investissements en provenance d’Asie (Chine et Inde notamment) vers l’Afrique, et d’accompagner la dynamique croissante des investissements entre l’Afrique anglophone et l’Afrique francophone.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK