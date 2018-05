La BCP et la BAD signent un accord de 100 millions USD

De son côté, Mohammed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord a déclaré: « Ce partenariat avec la BCP aidera à libérer le potentiel de croissance du commerce intra-africain, qui constitue un vecteur important d’intégration régionale ». Et d’ajouter: « Cet accord sera un véritable catalyseur en matière d’investissement et de création d’emplois ».

