inwi rend l’Internet haut débit via satellite plus accessible

Inwi renforce son accompagnement des entreprises marocaines en étoffant son catalogue de services internet haut débit via satellite.

Après le lancement réussi de l’offre satellitaire, proposant un débit minimum garanti et une couverture de tout le territoire national, l’opérateur digital global renforce sa gamme internet haut débit via satellite avec une offre encore plus accessible.

Comme toute connexion via satellite, cette nouvelle offre permet aux entreprises de connecter l’ensemble de leurs sites sur l’ensemble du territoire marocain et, donc, de bénéficier d’un débit allant jusqu’à 30 mégas à partir de seulement 249 dirhams par mois.

« C’est une offre qui s’adresse prioritairement aux TPE et aux PME. Elle leur permet de connecter leurs sites éloignés ou reculés au réseau Internet de manière simple et à des coûts raisonnables », explique Ouassim El Arroussi, Directeur marketing entreprises à inwi.

Grâce à une antenne parabolique installée et raccordée à un modem, les utilisateurs accèderont ainsi simplement et efficacement à Internet partout où il se trouvent, gagnant ainsi en productivité et en compétitivité.

« inwi reste engagée aux côtés des entreprises marocaines pour réussir la transformation digitale de l’économie nationale. L’objectif de l’Internet pour tous est valable, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Il n’est réalisable qu’à travers un mix technologique qui permet de déployer différents modes de connexion (ADSL, fibre optique, 4G, etc.), selon les contraintes et les besoins de chaque client. La technologie satellitaire permet justement de se connecter à des sites non couverts par les réseaux cuivrés, mobiles ou de fibre optique. à travers sa nouvelle offre accessibilité Data, inwi rend cette technologie abordable pour un grand nombre de petites et de moyennes entreprises, opérant dans différents secteurs et se trouvant sur l’ensemble du territoire national », conclut Ouassim El Arroussi.