Inwi présente le Business Connect Fixe

Nouvelle offre pour les entreprises chez inwi. L’opérateur global des télécommunications poursuit ses innovations pour accompagner les professionnels sur le chemin de la performance.

Baptisée «Business Connect Fixe», la nouvelle solution par inwi permet aux entreprises de disposer d’une offre complète intégrant un accès Internet très haut débit allant jusqu’à 50 Mbps et des lignes fixes commençant par l’indicatif (05) pour permettre la portabilité des numéros de l’entreprise vers inwi.

«Conformément aux orientations stratégiques de inwi, Business Connect Fixe permet aux clients PME de bénéficier d’une solution Fixe et Internet très haut débit simple et accessible. Elles peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur développement et à l’amélioration constante de leurs performances», explique Ouassim El Arroussi, directeur Marketing inwi Entreprises

Trois formules d’abonnement, démarrant à 199 dirhams hors taxes par mois, sont proposées pour répondre aux besoins des différentes entreprises. Elles incluent, toutes, un accès Internet très haut débit entre 12 Mbps et 50 Mbps, une à deux lignes fixes (05), les appels illimités vers les fixes nationaux et jusqu’à 30 heures de communications vers les mobiles nationaux en plus d’équipements incluant des routeurs et des postes fixes.

«Avec Business Connect Fixe, inwi étoffe et enrichit son offre de solutions double play pour les entreprises pour leur permettre d’accéder au meilleur de la technologie aux meilleures conditions tarifaires et techniques. C’est une offre complète et intuitive qui répond à tous les besoins de l’entreprise, toutes tailles et secteurs confondus, en termes de voix et d’accès à Internet», conclut le directeur.