inwi poursuit son engagement pour accompagner les entrepreneurs (VIDEO)

Acteur majeur de la transformation numérique au Maroc, inwi poursuit son engagement pour accompagner, au quotidien, les entrepreneurs et les porteurs de projets dans toutes les régions du pays.

Depuis sa création, inwi a constitué, nourri et développé des écosystèmes créatifs dans plusieurs domaines comme l’éducation, le gaming, l’action sociale et l’entrepreunariat. L’objectif étant de contribuer à mettre en place un vivier de start-ups dynamiques, créatrices de produits et de services innovants. A ces start-ups, inwi offre un accompagnement en trois temps, couvrant les étapes clé du développement d’une entreprise. Inspirer et sensibiliser, former et accompagner puis concrétiser et favoriser la croissance de l’entreprise. Soutenir cet écosystème entrepreneurial passe également par différentes initiatives (hackathons, challenges, open labs) menées par inwi en partenariat avec des opérateurs de référence dans le domaine de l’entrepreunariat et de l’accompagnement comme Hack & Pitch et Numa Casablanca.

Pour accompagner son ambitieux programme de soutien à l’entrepreunariat et des entrepreneurs, inwi lance une nouvelle plateforme digitale sur l’adresse: www.innov.inwi.ma. Les internautes y trouveront toutes les informations utiles concernant les événements passés et à venir ayant trait à l’entrepreunariat, les challenges organisés par inwi et ses partenaires dans toutes les régions du pays, en plus de l’actualité des start-ups innovantes marocaines.

Totalement interactive, la nouvelle plateforme permet de trouver l’événement entrepreunariat se déroulant dans la ville ou dans la région de l’internaute. D’un clic, ce dernier peut consulter le programme, découvrir les intervenants, réserver sa place, localiser le lieu de l’évènement, enregistrer une notification et partager l’information avec ses amis et connaissances.

D’ailleurs, l’inscription aux inwi Days se fera désormais exclusivement à travers cette plateforme novatrice et interactive. L’édition 2018 du rendez-vous majeur du secteur digital marocain sera consacrée à une thématique d’actualité : «Le numérique au service de l’éducation». Elle se tiendra le 25 janvier courant.

L’espace « challenges » regroupe, quant à lui, tous les programmes d’intelligence collective proposés par inwi et ses partenaires (hackathons, challenges, etc.). Sur cet espace, l’entrepreneur ou le porteur de projet a ainsi la possibilité de soumettre son projet, constituer son équipe, s’enregistrer au challenge ou proposer ses compétences à un projet

déjà existant.

innov.inwi.ma, c’est également le carrefour de l’innovation et des start-ups qui osent. Chacune a la possibilité de proposer son actualité et de la partager avec la communauté.

Aujourd’hui, inwi poursuit son action en faveur de l’innovation et de l’entrepreunariat. L’opérateur élargit le cercle de ses partenaires en s’associant au réseau « Entreprendre Maroc » pour contribuer à faire émerger les start-ups à travers l’offre d’accompagnement globale que propose le réseau « Entreprendre Maroc », que ce soit en termes d’accompagnement sur la durée, de financement ou de mise en relation.

«Inwi est un acteur central de la transformation numérique au Maroc. Notre mission est de donner aux entrepreneurs, présents et futurs, les outils de leur réussite et de leur développement. Depuis deux ans, nous sommes engagés dans un ambitieux programme de soutien à l’écosystème entrepreneurial et d’incitation à l’entrepreunariat qui donne aujourd’hui des résultats concrets. Des milliers de jeunes, partout au Maroc, bénéficient tous les jours de l’accompagnement d’inwi et de ses partenaires. Ils innovent et conçoivent des solutions pratiques, utiles et intuitives. Notre plus grande réussite tient en deux points essentiels : avoir réussi à créer et à nourrir un écosystème performant dédié à l’entrepreunariat et l’innovation, en plus d’offrir un accompagnement sur toute la chaîne de valeur de l’idée à la solution finale», explique Nadia Rahim, Directeur Communication et Marque à inwi.