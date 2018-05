Inwi Business lance un catalogue de services Cloud et Sécurité pour les entreprises (VIDEO)

En partenariat avec des leaders mondiaux, Inwi Business lance un catalogue innovant de services Cloud et Sécurité à destination de toutes les entreprises.

Acteur majeur de la transformation digitale au Maroc, inwi Business propose aux entreprises marocaines des solutions Cloud et Sécurité performantes, simples et adaptées à leurs besoins.

inwi Business a en effet conclu des partenariats avec des leaders mondiaux du Cloud comme Huawei, Dell/EMC, et VMWare pour offrir aux entreprises marocaines des solutions Cloud innovantes qui leur permettent d’entamer leur transformation digitale sans investissement d’infrastructure préalable. Elles complètent ainsi leur infrastructure informatique de façon modulaire, réversible, et à la demande et accèdent à des services complets et à la carte, compatibles avec les systèmes d’exploitation habituels de l’entreprise. Ces solutions viennent enrichir le portefeuille Cloud de inwi Business, dont l’offre inwi Business datacenters constitue le socle en matière d’hébergement de serveurs en espace dédié ou mutualisé sur une surface urbanisée de plus de 4,000 m2 répartie sur les 4 datacenters de l’opérateur.

De la même manière, inwi Business s’associe, en matière de sécurité informatique, à des acteurs de premier plan au niveau mondial et lance son portefeuille d’offres intitulé «inwi Cyber Défense» en partenariat avec Palo Alto Networks, leader des solutions de pare-feux ( rewall) managés, Arbor Networks, acteur leader dans la fourniture de solutions de lutte contre les attaques de type DDoS, et Ineos, acteur local reconnu de l’intégration des solutions complexes de Sécurité, en plus de Symantec sur le volet SOC inwi Business.

À travers les portefeuilles inwi Business Cloud et inwi Cyber Défense, inwi Business offre ainsi une gamme complète de services aux entreprises, opérée par des compétences marocaines et s’appuyant sur des infrastructures informatiques hébergées intégralement au Maroc et offrant un haut niveau de disponibilité.

«À travers ce panel d’offres, inwi Business répond à un double enjeu. Nous contribuons d’une part au développement d’un Cloud souverain marocain, et nous répondons également à un dé majeur posé par la directive de la DGSSI en matière de lutte contre la cybercriminalité et pour lequel inwi Business apporte, aujourd’hui, des réponses ciblées, performantes et adaptées. Cela prouve une nouvelle fois l’engagement de inwi Business aux côtés des entreprises nationales et sa détermination pour les aider à réussir leur transformation digitale», conclut Guillaume Perdriaud, Directeur inwi Business.