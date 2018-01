INJAZ Al-Maghrib et Attijariwafa bank lancent Smart Start

L’Association INJAZ Al-Maghrib a organisé la semaine dernière, en partenariat avec le groupe Attijariwafa bank, le lancement de la 4e promotion du programme Smart Start au titre de l’année 2017-2018.

La cérémonie a été présidée par le Directeur Général Adjoint en charge de la Banque de Financement et d’Investissement groupe Youssef Rouissi et la Présidente de l’Association INJAZ Al-Maghrib, Laila Mamou.

Porté par la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Attijariwafa bank depuis 2014, le programme Smart Start illustre un partenariat stratégique scellé entre le groupe Attijariwafa bank et l’Association INJAZ Al-Maghrib, autour d’un programme riche de valeurs citoyennes et de partage destiné à insuffler l’esprit entrepreneurial et stimuler l’idée de création d’entreprise auprès de jeunes porteurs de projets.

Le programme Smart Start, basé sur le mentorat, a pour objectif de préparer les jeunes entrepreneurs à l’incubation et au lancement de leur entreprise. Au terme de leur 6 mois d’accompagnement, les jeunes bénéficiant d’un mentoring présenteront leur projet de start-ups à des incubateurs et investisseurs potentiels, pour intégrer un incubateur et recevoir des financements. Tout au long de leur formation, les entrepreneurs en herbe participent à des ateliers et formations thématiques de renforcement des compétences notamment en matière juridique, digitale, leadership, etc.

En 2017/2018, pour la 4e promotion, 53 cadres bénévoles du groupe Attijariwafa bank se sont mobilisés pour l’accompagnement de 57 jeunes porteurs de projets et 20 start-ups. Pour rappel, au titre de la 3e édition du programme, 22 mentors du groupe Attijariwafa bank, ont accompagné 10 projets.

La nouveauté pour cette nouvelle édition, concerne l’extension du périmètre du programme au profit de porteurs de projets au niveau de Marrakech et Agadir, qui seront accompagnés par des cadres du groupe Attijariwafa bank de la région. En effet, une grande majorité des projets mentorés cette année proviennent de la région Sud : sur les 57 porteurs de projet, 50% viennent de Marrakech et Agadir.

Depuis le lancement du programme Smart Start en 2014, 110 porteurs de projets ont créé 38 start-ups dont 21

accompagnées par les mentors de la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Attijariwafa bank.

Le groupe Attijariwafa bank à travers sa Fondation et la Banque de Financement et d’Investissement Groupe, avec la mobilisation active de ses collaborateurs à large échelle, poursuit ainsi son soutien à l’Association INJAZ Al-Maghrib et réaffirme son engagement en faveur de l’éducation entrepreneuriale des jeunes et de l’accompagnement des jeunes porteurs de projets. La thématique de l’entrepreneuriat revêt une importance stratégique pour le groupe Attijariwafa bank, dans le sillage de son actionnaire de référence le groupe SNI, qui positionne le soutien à l’entrepreneuriat au cœur de son projet sociétal.