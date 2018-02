Infinix, nouveau sponsor premium du Raja Casablanca

La marque Infinix accompagnera le club du Raja pour les grandes compétitions de cette année, notamment le Championnat du Maroc, la Coupe du Trône, la Coupe de la Confédération africaine et, plus généralement, toute autre compétition nationale ou internationale. Cette nouvelle coopération a démarré à partir de ce mois de février 2018.

Infinix associe son image au Raja de Casablanca, grande équipe de la Botola 1 pro qui a à son effectif plusieurs trophées au niveau national, continental et international. Ce partenariat s’inscrit dans une réelle volonté de la part d’Infinix de participer au développement et de l’accompagnement du football du Maroc.

Grâce à ce nouveau statut de partenaire premium, Infinix sera à l’affiche auprès du club du Raja Casablanca pour toute l’année 2018. Le RCA jouit d’une grande notoriété au niveau national et a développé une image de performance et de fiabilité au niveau continental et international, note un communiqué du groupe.

Le troisième constructeur chinois de téléphonie mobile Infinix prend le pari d’investir dans le produit footballistique marocain, en soutenant l’un des clubs les plus populaires du Maroc, le triple champion d’Afrique et le vice-champion du monde en 2013, le Raja Athletic Club de Casablanca, en qualité de sponsor premium pour l’année 2018.