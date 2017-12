Impôts: les particuliers doivent désormais payer leur IR en ligne

Sont concernées, les personnes physiques percevant: des revenus fonciers, un salaire et des revenus fonciers, plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents, un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).

Aussi les intéressés sont-ils tenus de déclarer en ligne, avant le 1 er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent, soit en ligne sur le portail internet de la Direction générale des impôts (DGI), soit en espèces auprès de leur banque ou par carte bancaire. Le paiement est dorénavant spontané, accompagne la télé-déclaration et n’attend plus la réception d’un rôle d’imposition.