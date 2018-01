Impôts 2018: ce que les particuliers sont tenus de faire

De façon générale, la DGI précise dans un communiqué que les personnes physiques concernées (titulaires de revenus autres que professionnels) sont celles qui perçoivent des revenus fonciers, un salaire et des revenus fonciers, plusieurs salaires ou plusieurs retraites, et des revenus de sources étrangères.

Il ne faudra surtout pas attendre un courrier de la direction des impôts avant de faire vos déclarations. Toutes les personnes qui disposent de revenus autres que professionnels doivent désormais se déplacer au bureau d’accueil de la DGI (Direction Générale des Impôts) le plus proche avec leur identifiant fiscal ou contacter le 0537273727. Un code d’accès leur sera ensuite remis pour appliquer les procédures à suivre sur le site de la DGI dans la rubrique « Espace particulier ». Notons que les personnes dont l’impôt est inférieur à 5000 DH annuellement sont dispensés de la déclaration obligatoire. Le dernier délai expire le 1er mars. Toute personne qui ne fera pas sa déclaration écopera d’une amende de 15% de l’impôt qu’il est censé payer. Le quotidien L’Economiste précise que les contribuables étrangers qui résident au Maroc au moins 183 jours par an sont concernés par cette déclaration d’impôts.