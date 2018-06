Immobilier: quelle ville intéresse le plus les Marocains? (Index Sarouty)

Quelles sont les villes les plus recherchées au Maroc ? De quels pays viennent les internautes qui se rendent sur le site ? Et quelle tranche d’âge est la plus représentée parmi la communauté Sarouty ?

Premier site d’annonces immobilières en ligne au Maroc, Sarouty annonce la publication de son premier Index de l’immobilier autour des comportements en ligne des Marocains. Ce baromètre inédit se concentre sur 2017 et 2018 (jusqu’au mois de mai) et offre de précieux renseignements sur les usages numériques des internautes qui cherchent un bien à louer ou à acheter.

Casablanca, Marrakech et Rabat sont les villes les plus recherchées

Première révélation de l’Index Sarouty, Casablanca est la ville la plus recherchée par les internautes. Entre janvier 2017 et mai 2018, la capitale économique a été mentionnée plus de 675 000 fois. Marrakech arrive seconde avec 237 000 mentions, suivie de Rabat qui en cumule un peu plus de 200 000 sur la même période.

Un public qui réside au Maroc, mais pas que…

Illustration du poids de la communauté marocaine à l’étranger, et aussi de l’intérêt que représente le marché immobilier marocain à l’extérieur, plus de 16% des connexions sur Sarouty se font depuis la France, la Belgique, les États-Unis et l’Espagne. L’Hexagone réunit ainsi plus de 11% des visiteurs du site avec plus de 308 000 personnes. Le Maroc arrive logiquement en tête avec plus de 74% des internautes et près de 2,1 millions d’utilisateurs sur un total de 2,7 millions entre janvier 2017 et mai 2018.

Une majorité d’internautes entre 25 et 44 ans

Autre enseignement apporté par l’Index Sarouty : les internautes qui visitent le site sont majoritairement des jeunes. Environ 35% des personnes qui se connectent ont entre 25 et 34 ans. Les 35-44 ans arrivent en seconde position à 30%, suivis par les 45-54 ans à 15%. À noter la présence des 18-24 ans, qui représentent 10% des visiteurs.

Un public à quasi-parité homme-femme

Signe que la recherche d’un bien immobilier est une affaire qui concerne tout le monde, hommes et femmes, la communauté Sarouty atteint quasiment la parité ! Au total, 47% des internautes sont qui ont fréquenté le site les 17 derniers mois sont des femmes.

Commentant la publication du premier Index Sarouty, Ismael Belkhayat Directeur Général de Sarouty.ma, filiale du groupe PropertyFinder, a déclaré: « En tant que leader du marché de l’immobilier en ligne au Maroc, nous suivons de près et en temps réel les évolutions du marché, les habitudes de consommation et les nouvelles tendances à l’oeuvre. Avec ce nouvel Index, nous ambitionnons de fournir au public des informations pertinentes pour les aider à mieux comprendre les comportement des internautes qui veulent acheter ou louer un bien au Maroc ».