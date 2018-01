Immobilier: l’Etat marocain resserre la vis

La DGI indique qu’en cas de vente partielle, l’entité bénéficiaire de l’apport sera taxée « à ce titre » sur la plus value. L’Economiste donne enfin des précisions sur ce la procédure en cas de cession des titres. Dans la plupart des cas, « l’impôt sera calculé selon la différence entre le prix d’acquisition du bien et la valeur d’apport inscrite à l’actif de la société », peut-on lire.

Il faut déposer, en tant que personne physique, aux Impôts, et dans un délai de 30 jours, un dossier « comportant l’acte par lequel l’opération a été effectuée », le prix d’acquisition, la valorisation validée par un commissaire au compte et d’autres éléments importants du dossier.

Le quotidien explique que la régularisation fiscale ne devra se faire qu’à la « cession totale ou partielle des biens apportés à la société bénéficiaire ». Et ce, afin afin de mettre en place plus de transparence dans le secteur de l’immobilier au Maroc. « Le bien immeuble apporté doit être évalué par un commissaire aux comptes qui doit veiller à ce que l’apport ne soit pas surévalué », précise Adil Charradi, expert comptable à nos confrères de L’Economiste. Comment procéder?