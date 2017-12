Immobilier: le Groupe Mfadel annonce ses ambitions (VIDEO)

Présent au Maroc depuis plus de 35 ans, le Groupe Mfadel, véritable référence de l’immobilier, adopte de nouvelles perspectives dans son optique de diversification afin d’accompagner sa stratégie de développement et renforcer sa relation client.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK