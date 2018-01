Immobilier: le groupe Alliances lance un grand projet à Abidjan

Le 28 décembre 2017, une cérémonie officielle de remise des clés aux acquéreurs de logements a été organisée sur le site du projet d’Alliances à Abidjan.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Premier Ministre et Chef du Gouvernement de Côte d’Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres de son Gouvernement, ainsi que de Son Excellence Abdelmalek Kettani, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire.

Cet événement a marqué la livraison de la 1ère tranche du projet « Les Résidences AKWABA » du Groupe Alliances situé à Anyama, à proximité d’Abidjan, et comportant 640 logements économiques et sociaux et 32 commerces.

Ces logements sont essentiellement des appartements de 3 et 4 pièces, répondant aux habitudes de vie des ivoiriens et aux standards de qualité du Groupe Alliances. Ils offrent un cadre de vie très agréable, notamment grâce aux larges espaces verts et aux équipements sportifs et de proximité réalisés au sein du projet.

Le groupe Alliances confirme ainsi son ambition en Afrique Subsaharienne, en s’imposant comme le premier promoteur immobilier marocain à livrer des logements en Côte d’Ivoire.