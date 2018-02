Hydrocarbures: Shell et Repsol poursuivent l’exploration Tanfit

Un accord pétrolier portant sur la zone onshore nommée « Tanfit » d’une superficie de 9990 km2, a été signé entre l’Office national des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et les sociétés pétrolières Repsol exploration Tanfit et Shell exploration et production du Maroc (Gmbh).

« Suite aux résultats des travaux de reconnaissance réalisés sur cette zone par la société Shell, en partenariat avec l’ONHYM dans le cadre d’un contrat de reconnaissance, Shell et Repsol ont décidé de poursuivre les travaux dans le cadre d’un permis d’exploration avec l’ONHYM », indique l’Office;

Opérateur de ce projet, Repsol est l’une des plus importantes compagnies pétrolières cotées en bourse dans le monde, avec des opérations à l’international dans les régions les plus prometteuses en termes de potentiel énergétique.

Fondée en 1890, Shell est l’un des Majors de l’industrie pétrolière opérant des projets pétroliers et gaziers dans plus de 70 pays, ajoute la même source.