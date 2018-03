Huawei accompagne ses partenaires pour un monde « entièrement connecté »

Au Mobile World Congress (MWC) 2018, Huawei présente des technologies et des solutions pour la 5G, le réseau All-Cloud, la vidéo et l’IoT.

Huawei travaille avec des leaders de l’industrie, partage son expérience et ses réussites, et présente des produits phares et des solutions spécifiques aux différents besoins. L’accent est donc mis sur trois questions clés: de meilleures connexions, une meilleure croissance des entreprises et une meilleure expérience. Avec ses clients et ses partenaires, l’entreprise « contribue à la construction d’un monde intelligent et connecté », indique un communiqué parvenu à Le Site info.

Huawei fournit des infrastructures TIC et des dispositifs intelligents, et démontre une richesse importante en matières de technologies de l’information, de l’automatisation et de l’intelligence. Grâce à cette richesse, ses partenaires peuvent développer leur contenu, leurs applications et même leurs Clouds. Ensemble, ils peuvent apporter les technologies numériques à chaque personne, maison et organisation pour un monde intelligent et connecté.

De meilleures connexions: en construisant plus de connexions et en développant les canaux de données, Huawei permet la numérisation à l’échelle de l’industrie et aide les opérateurs à tirer pleinement parti de la puissance de la 5G et de la synergie du réseau-Cloud.

Meilleure croissance de l’activité

Huawei aide les opérateurs à approfondir leur base installée pour optimiser la valeur du réseau. L’entreprise aide également à développer des services vidéo et IoT pour permettre la croissance de nouvelles activités.

Une meilleure expérience: les solutions d’exploitation et de maintenance numériques de Huawei permettent des opérations agiles, intelligentes et efficaces. Cela aide les opérateurs à offrir une expérience à la demande (On-demand), en temps réel (Real-time), en ligne (All-online) et sociale.

Au MWC 2018, Huawei lance plus de 20 nouveaux produits et présente les résultats de son travail avec plus de 300 partenaires, organise cinq forums et partage son expérience et ses idées avec les acteurs de l’industrie. L’objectif est de se lancer ensemble vers un monde intelligent et connecté.

MWC 2018 s’étend du 26 février au 1er mars à Barcelone, en Espagne. Huawei y présente ses produits et solutions au stand 1J50 à Fira Gran Via Hall 1, stand 3130 dans le Hall 3, et dans la zone Innovation City dans le Hall 4.

Pour plus d’informations, veuillez visiter http://carrier.huawei.com/en/events/mwc2018.