Hit Radio, deuxième radio privée la plus écoutée au Maroc

Hit Radio est écoutée par trois millions d’auditeurs chaque jour en semaine et 2,4 millions leweek-end, selon les dernières mesures d’audience de la radio publiées par le CIRAD (le Centre interprofessionnel de mesure d’audience radio). La station musicale a donc fidélisé 300.000 nouveaux auditeurs en un trimestre.

Ce record historique permet à HuitRadio d’atteindre 11,70% d’audience cumulée lors du dernier trimestre de 2017, un chiffre en progression de 1,86 points par rapport à la même période en 2016.

Hit Radio devient la deuxième radio privée la plus écoutée au Maroc et enregistre de très bonnes performances sur les grandes villes, précise un communiqué de la radio marocaine parvenu à Le Site info.

La station musicale est numéro1 sur Casablanca (15,96% d’audience cumulée), sur Fès (16,79%), Marrakech(19,68%),ainsi que sur sur Rabat avec 24,12% et numéro 2 sur Agadir avec une audience cumulée de 16,16%.

PREMIÈRE RADIO SUR LES JEUNES ET LES CSP+ (AB ET ABC1)

HIT RADIO continue de progresser sur sa cible de prédilection : les jeunes, et se maintient à la première place sur les CSP+ avec 31,78% d’audience cumulée sur la cible AB et 23,86% sur la cible ABC1. HIT RADIO est, par ailleurs, l’unique station dont l’audience est répartie à part égale entre les hommes (11,71% d’audience cumulée) et les femmes (11,69% d’audience cumulée%).

PREMIÈRE RADIO MAROCAINE SUR LE CONTINENT

Après les Centrafricains, les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens… c’est au tour des Comoriens de capter HIT RADIO en bande FM. HIT RADIO s’installe aux Comoresprochainement et diffusera sur la fréquence FM 89.0 pour cibler un bassin d’audience de 111.000 auditeurs.