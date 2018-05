Ha 3lach: la série Lesieur qui bouscule les codes (VIDEO)

Des acteurs de talents, un script original et un décor atypique: voilà les ingrédients du succès de la web série « Ha 3lach » de Lesieur Maroc ! Au cours de plusieurs épisodes nous suivons les aventures de Mohamed, un jeune homme à l’hygiène de vie plus que discutable en proie au doute sur sa vie amoureuse, professionnelle et familiale.

Mais Mohamed n’est pas seul : son cerveau, cœur, estomac, et les autres organes de son corps vivent ses désillusions avec lui et tentent tant bien que mal de le recadrer dans son quotidien. C’est d’ailleurs avec un casting composé des plus grandes stars de la télé marocaine (Fadela Benmoussa, Tarik Boukhari, etc…) que Lesieur Maroc a décidé de raconter son récit.

Mêlant situations burlesques, faits de société, et culture populaire marocaine, la fiction Ha 3lach véhicule des messages de santé publique pour sensibiliser son audience : qu’il s’agisse de l’importance d’une alimentation équilibrée, de la nécessité de pratiquer une activité physique, ou même de l’importance de s’aimer soi-même. Similaire au dessin animé « Il était une fois la vie », cette web série distille son enseignement en utilisant une approche humoristique du fonctionnement du corps humain, pour que le public en saisisse mieux les rouages et mécanismes qui le régissent.

Avec trois épisodes déjà en ligne et des centaines de milliers de vues, Ha 3lach s’est rapidement hissée au niveau des programmes les plus suivis sur le web durant le mois de ramadan, avec une fan base qui ne cesse de croitre à chaque épisode paru. On attend avec impatience de voir les nouvelles (més)aventures de Mohamed !