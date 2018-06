L’OCP annonce une prise de participation de 20% dans Fertinagro Biotech

Le Groupe OCP, un des principaux producteurs mondiaux d’engrais, et Fertinagro Biotech, S.L. « Fertinagro », spécialiste espagnol de la nutrition végétale, annoncent la signature d’accords définitifs en vertu desquels le Groupe OCP pourra acquérir 20% de Fertinagro. Cette prise de participation sera réalisée via une augmentation de capital.

L’opération entre dans le cadre de la stratégie du Groupe OCP visant à promouvoir l’innovation et le développement de produits adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures à travers le monde, et renforce le savoir-faire du Groupe à travers les capacités techniques et la gamme de produits innovants de Fertinagro Biotech, incluant les engrais de spécialités et les biostimulants.

Cette prise de participation demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris les approbations des instances réglementaires.