Le Groupe Mfadel entre dans une nouvelle ère  (VIDEO)

Présent au Maroc depuis plus de 35 ans, le Groupe Mfadel, véritable référence de l’immobilier, adopte de nouvelles perspectives dans son optique de diversification afin d’accompagner sa stratégie de développement et renforcer sa relation client.

Cette restructuration déclinera l’activité du groupe familial en quatre pôles autonomes: la promotion immobilière, la construction, le pôle foncier/gestion locative et l’hôtellerie. Cette orientation est plutôt positive, étant donné qu’elle permettra de s’ouvrir aux professionnels du secteur touristique, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

« On peut dire que le marché est en train de s’auto-réguler tout seul en suivant le développement économique. Un autre point important est l’arrivée de nouveaux opérateurs dans le secteur immobilier », révèle Yassine Mfadel, Directeur général du Groupe Mfadel à Le Site info.

L’expérience du groupe dans l’immobilier d’entreprises et d’habitat résidentiel le positionne comme un leader du secteur de l’immobilier au Maroc, répondant aux demandes des acquéreurs qui auront l’embarras du choix, que ce soit dans l’économique, le moyen ou le haut standing.

La nouvelle vision du groupe change de dimension, visant à s’adapter à un marché exigeant avec le nouveau programme immobilier urbain mixte, le Kamal Park Center, premier d’une liste prometteuse de concepts innovants du Groupe et les complexes hôteliers concrétisés par la signature de deux contrats de gestion avec le Groupe AccorHotels, leader mondial de l’hôtellerie, qui seront opérationnels dès le début du premier semestre 2018.

Egalement au programme un partenariat ambitieux, de 16 000m² réalisé sur mesure pour le compte d’un des opérateurs leader des télécommunications à l’échelle internationale, le Buisness Center respectant les standards internationaux et les exigences des professionnels, qui permettra en outre la création de 1000 emplois sur

la ville de Mohammedia, en plus du MFADEL Shopping Center, un concept de galeries marchandes de proximité en plein centre de Mohammedia qui résulte des différentes études en géomarketing en partenariat avec des experts du Retail, d’une sélection choisie de marques et d’enseignes de renom.

Le Groupe Mfadel s’est largement diversifié depuis pour devenir aujourd’hui un acteur global de l’immobilier

multi-segment. Avec plus de 5000 unités immobilières réalisées, 40 000 m² de bureaux, et 20 000 m² de commerces, sur plus d’une vingtaine de programmes à Casablanca, Zenata, Mohammedia, Mansouria, Cabo Negro, Mdiq et Tetouan.

Chaimaâ Habab.