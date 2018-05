Get Out: nouveau jeu d’évasion au coeur de Casablanca (VIDEO)

Les jeux de loisirs et d’évasion sont devenus de plus en plus présents dans nos villes et notre quotidien. « Get Out » est le nouveau nouveau « escape game » qui vient d’ouvrir ses portes au coeur de la ville blanche chez « le 22 Appart’ Hôtel ».

En quoi cela consiste? En famille ou entre amis, vous serez enfermés dans une pièce, par équipes de 3 à 6 personnes, et vous aurez 60 minutes pour en sortir. Le but de « Get Out » n’est pas seulement de sortir de la salle mais, comme au cinéma, de connaître la fin du film.

Vous aurez le choix entre deux thèmes bien définis: « Panic Room » et « Cunningham ». Le premier thème « Panic Room » consiste à changer le cours du destin et sauver le président John Kennedy assassiné à Dallas le 22 novembre 1963 alors qu’il saluait la foule.

Quant à la seconde énigme « Cunningham », il s’agit d’un tueur en série qui fait trembler la ville de Londres dans les années 1999. L’inspecteur Cunningham en charge de cette affaire a disparu. Il vous faudra non seulement retrouver l’inspecteur, mais arrêter le tueur en série. Mais la question qui se pose est : pourrez-vous y parvenir à temps ? Venez le découvrir par vous-même au « Get Out » Casablanca.

N.B : Des énigmes sont lancées sur la page Facebook « Get Out Casablanca ». Pour ceux qui arriveront à résoudre l’une des énigmes, il y aura un tirage au sort et le gagnant jouera à l’un des thèmes mentionnés gratuitement. Bonne chance !