Gaz butane: à qui profitent les subventions?

Sans aucunement dénier l'effet salvateur de tous les soutiens, il y en a un qui retient davantage l'attention et l'intérêt du Maroc, de son roi et de son peuple.

Selon un récent rapport du HCP (Haut commissariat au Plan), les dépenses publiques consacrées aux subventions du butane sont « pro-riches ». « Les plus aisés, qu’ils soient citadins ou ruraux, tirent bien plus profit de ces subventions que leurs homologues les moins aisés », indique le HCP.