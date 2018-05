Premier « Nike Training Club » à Casablanca

Après les séquences «Fit», des instants «Fun» ont été également partagés autour d’un buffet sportif, hydraté par Oshee, la marque d’eau préférée des sportifs. Cet évènement est le premier de son genre, et intervient au lendemain de l’annonce du partenariat entre Nike et «Passage Fitness»

