FMI: Ce que pense Christine Lagarde du nouveau système de change

Christine Lagarde a appelé à soutenir les groupes exclus: les jeunes, les femmes et les réfugiés en particulier et à adopter un partenariat-public-privé comme une approche nécessaire pour réaliser le développement escompté, soulignant que les politiques de taxation devront être faites de manière à favoriser le développement dans cette région.

Lagarde a défini 3 priorités pour cette conférence de haut niveau. Il s’agit de créer dans cette région un secteur privé fort et créateur de richesses et d’emplois car la situation financière publique des pays de la région ne peut créer d’emploi, d’où la nécessité pour le secteur privé d’intervenir.

Le principal défi de la région consiste à répondre aux aspirations des jeunes et faire naître en eux une foi en l’avenir et donner des opportunités aux gens.

Elle a souligné que la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) se trouve confrontée aux défis du chômage notamment des jeunes diplômés, faisant savoir dans ce sens que près de 25 millions de jeunes vont arriver au marché de l’emploi dans cette région du monde, d’où la nécessité de réaliser une croissance durable et inclusive.

La patronne du FMI qui a mis en relief les réformes entreprises par le Maroc, a noté que la création de zones franches au Maroc, à Tanger et à Casablanca, a permis de créer plus de 85.000 emplois à partir de fournisseurs locaux.

Intervenant à la Conférence régionale de croissance globale, qui se tient sous le signe « opportunités pour tous: croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe », Lagarde a relevé que « les marchés internationaux et les investisseurs étrangers apprécieront cette décision des autorités publiques marocaines ».