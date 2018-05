Fitness: les ambitions du groupe City Club au Maroc (VIDEO)

Entre Casablanca qui accueille son premier Club de luxe- Unique Fitness Clubs-, le lancement de l’application Mobile dédiée du groupe, le lancement de la web radio, le partenariat avec Les Mills ou encore le lancement du premier centre de Sport et Loisirs familial « Valley », le groupe City Club prend un nouveau virage qui va façonner à coup sûr son avenir dans le monde du Fitness et du Bien être.

C’est désormais officiel, Casablanca accueille enfin son premier Club Premium de Fitness et de bien être. Niché à Anfa à deux pas de la mer, le Club de plus de 1400 mètre carré se place déjà comme une vitrine de luxe digne d’une ville telle que Casablanca, fière de sa réussite économique et désireuse de s’affirmer comme un centre de réflexion, un centre d’influence et de décision économique. Pour rappel, Unique Fitness Clubs est le premier réseau de clubs de « Indoor Luxury Fitness » au Maroc. La chaine ambitionne d’offrir à ses nouveaux adhérents, dans un seul et même lieu, une expérience sportive et de bien être unique.

Au programme, un savant mélange entre activité sportif et confort à l’avant-garde du luxe. « Les nouveaux clubs unique ont été pensés pour combler tous les besoins des adhérents, en offrant une multitude d’activités innovante aussi diverses que le Spinning, Cross fit, HBX, TRX, circuit minceur, Yoga, Aquagym, Boxe, … mais aussi de bénéficier d’un coaching privé » souligne Jonathan Harroch PDG du groupe.

Application Mobile « City Club »

Au côté de cette inauguration, le groupe City Club lance son application Mobile dédiée. En effet, le réseau City Club a enfin sa propre application mobile. L’objectif étant de fédérer la communauté d’adhérents et la coacher bien au-delà des frontières du club.

« Il faut dire que de nos jours les applications de fitness sont de plus en plus utilisées par les sportifs pour rester connectés et motivés à suivre leur programme d’entraînement », indique Jonathan Harroch.

L’application permet d’assurer le suivi des progrès des adhérents mais aussi d’accéder à un entraînement personnalisé, ce qui constitue en soi un élément de motivation et d’engagement. Sans oublier l’aspect nutrition qui tient une place importante. En gros, l’application City Club est le nouveau « Coach en poche » des adhérents.

Aujourd’hui, de plus en plus de monde accède à internet avec leurs appareils portables plutôt qu’avec un ordinateur. Il n’y a qu’à voir les derniers chiffres de l’ANRT (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications) pour s’en convaincre.

En effet, selon les chiffres de l’ANRT, le Maroc a connu rien qu’en 2017 un bond de près de 143% comparé à 2016 de ses clients qui ont souscrits à l’internet Mobile 4G. (Soit plus de 6,8 millions de clients à fin décembre 2017, contre 2,8 millions de clients à fin 2016).

Cette nouvelle application fitness permet désormais aux abonnés du réseau « City Club » de bénéficier d’entraînements personnalisés et adaptés aux aptitudes physiques de chacun. Le but de cet encadrement rapproché est de préserver leur motivation en leur permettant d’atteindre rapidement leurs objectifs, même en dehors du club.

Il suffit pour cela de s’identifier à l’espace personnel de l’adhérent. Ce dernier pourra découvrir les news du club, les actualités de leur communauté et bien sûr, leurs performances sportives. « De nombreux programmes d’entraînement sont à la disposition de nos clients selon leur niveau et leurs objectifs » affirme le pdg du groupe.

La Radio City Club

Autre nouveauté de taille, la création prochaine de la nouvelle station Radio dédiée du groupe. Une web radio diffusée en flux continu, des playlists en fonction des activités pratiquées ou sinon l’adhérent peut tout simplement créer sa propre Playlist.

Partenariat Les Mills

Autre fait marquant du groupe, la signature d’un nouveau partenariat inédit. En effet, en plus des partenariats signés en début d’année avec l’ONCF pour la mise en place d’un nouveau Club Unique Fitness Clubs à la nouvelle gare LGV de Rabat et le second partenariat signé avec Aswak Assalam qui verra la mise en place de nouveaux Clubs sous la bannière « City Club » au sein des hypermarchés Aswak Assalam, le groupe vient de nouer un nouveau partenariat avec Les Mills.

Les Mills est le leader mondial des cours collectifs chorégraphiés en musique ; Bodypump, Bodyattack, Bodybalance, Rpm, Bodycombat, Bodystep, Bodyjam…, Les Mills Coach, ainsi que pour les cours d’Aquafitness avec Aquadynamic, Aquawork et Aquabodybike.

Suite à ce partenariat, City Club sera le premier réseau Les Mills au Maroc. L’objectif étant de relever le niveau des coachs City Club.

Pour ce faire, le groupe procédera à la Formation de 90 coachs du réseau qui se verront après la période de formation certifiés Coachs Les Mills (ils sont 130 000 coachs certifiés dans le monde entier). Présent dans 15000 clubs et plus de 80 pays au monde, Les Mills sera désormais présent en force au Maroc à travers le réseau City Club.

Le nouveau centre de Sport et Loisirs : Valley

Sur un autre volet, le groupe va bientôt lancer le premier centre de sport et loisirs pour la famille en Afrique qui portera le nom de Valley.

On y trouve des programmes d’activités et des plannings d’entrainement en famille, entre amis ou seuls. Valley propose de vivre une expérience hors du commun en plein milieu de la nature dans la périphérie des grandes villes marocaines (Casablanca, Agadir, Tanger, Marrakech et Rabat).

C’est un climat de « bonne humeur et de convivialité » qui règne dans ce centre de loisirs. Un domaine dans lequel les familles partagent, échangent et se libèrent du stress du quotidien.

Ce sont des centres entre 13 et 20 hectares qui comprennent 8 pôles : un centre fitness et remise en forme de plus de 6000 m2, un espace omnisport, un centre aquatique, un club enfant de 4 à 11 ans, une ferme pédagogique, un restaurant de plus de 1000 places et une esplanade événementielle.

Valley s’exportera aussi en Afrique, et compte s’installer à l’horizon 2022 dans les plus grandes capitales d’Afrique subsaharienne. Avec un réseau de 20 Centres, les familles africaines bénéficieront d’un modèle réussi au Maroc qui comprend toutes les spécificités propres à l’enseigne marocaine.

Investissements

Et enfin la dernière nouveauté du groupe pour ce mois-ci concerne un important projet d’investissements sur la ville d’Agadir. En effet, le groupe compte investir plus de 160 Millions de dirhams dans la ville et ce afin de la doter d’infrastructures sportives de haut niveau et satisfaire ainsi la demande des clients sur la région. Espérons que le reste de l’année soit aussi riche en nouveauté que ce début d’année 2018.