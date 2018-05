Envie d’un ftour à l’extérieur? Découvrez le Gossip Beach (photos)

A l’occasion du mois sacré, Gossip Beach vous invite à célébrer le Ramadan et à rompre le jeûne avec vos amis, collègues et famille tous les jours.

Profitez du coucher du soleil et de la sublime et apaisante vue sur l’océan, autour d’un buffet qui fera le tour des continents chez Gossip Beach.

Aicha, Vanessa et toute l‘équipe seront là pour faire de votre ftour un moment convivial et faire saliver vos papilles !

Le menu Ftour est disponible du coucher du soleil à 21h30 et se poursuivra par une carte « spécial Ramadan », jusqu’à 1h.

– Les réservations sont vivement conseillées, contactez le 0522797906.

– Un coin enfant est disponible pour vos petits.

– Buffet gratuit pour les moins de 5 ans et 50% pour les moins de 12 ans.