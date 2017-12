L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Dans la 1ère catégorie, le troisième prix a été remporté par la société Bymaro et le second par ST Microelectronics. Le grand vainqueur de cette catégorie est Maghreb Steel qui a gagné le premier prix. Du côté de la 2e catégorie, c’est la société Groupelec qui a remporté le troisième prix, puis l’entreprise Pack Souss le second. Le premier prix a été attribué à la société Savola. Enfin, Colorado a été le coup de coeur de cette troisième édition puisque le groupe a obtenu le Prix du Jury.

Ce cycle de formation sera offert par Wafa Assurance, aux lauréats des trophées de la prévention, pour leur permettre de développer leurs compétences en matière de « gestion des risques et d’assurance ». Parmi les différentes entreprises ayant participé, le jury composé de membres indépendants représentant le secteur, et d’experts connus dans le domaine de la prévention des risques, a sélectionné 7 entreprises, dont une ayant reçu le Prix du Jury.