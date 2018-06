Employabilité des jeunes: plus de 100.000 bénéficiaires du programme USAID Career Center

Plus de 100 000 jeunes marocains, étudiants des universités ou stagiaires de la formation professionnelle, ont bénéficié des services des Career Centers et du Career Center virtuel, www.careercenter.ma, conçus et mis en œuvre par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Implantés dans trois villes du Royaume – Casablanca, Tanger et Marrakech –, les Career Centers offrent des services personnalisés aux jeunes pour les aider dans leur transition de la formation vers l’emploi et améliorer leur employabilité.

C’est pour contribuer à répondre à ce défi d’amélioration de l’employabilité des jeunes étudiants ou en formation que le Maroc a fait le choix de créer son propre modèle de Career Center, un concept qui a fait ses preuves à travers le monde et notamment en Europe et en Amérique du Nord, et qui offre un espace d’échanges entre tous les acteurs du marché du travail : entreprises, jeunes, établissements de formation, agences de recrutement, services publics, associations et fédérations d’entreprises.

Développés en étroite collaboration avec le secteur privé, les universités, les instituts de formation professionnelle et les jeunes eux-mêmes, les Career Centers proposent une batterie de servicesofferts par une équipe de conseillers carrière spécialement formés et recrutés pour ces centres : bilans d’orientation, outils de diagnostic pour aider les jeunes à découvrir leur potentiel, cours de préparation à l’emploi, formations aux compétences non techniques (soft skills), information sur les secteurs porteurs et les parcours professionnels, mise en relation avec les employeurs à travers des programmes de conférences, visites, stageset immersions dans l’entreprise.

Ouverts entre mai 2016 et début 2018, les six Career Centers pilotes comptent déjà plus de 33 300 bénéficiaires en face à face. Le Career Center virtuel www.careercenter.ma offre également au plus grand nombre les principaux services des Career Centers physiques. Depuis son lancement en mai 2016, cette plateforme a reçu plus de 810 000 visites, avec plus de 45 000 inscrits qui ont déjà profité de ses services d’orientation et de préparation au monde du travail. Grande première au Maroc, ce site regroupe en un seul endroit toutes les offres d’emploi et de stage publiées sur Internet dans le Royaume. Il est doublé d’une forte présence des Career Centers physiques sur les réseaux sociaux, au plus près des jeunes, avec déjà plus de 49 000 abonnés sur Facebook et LinkedIn.

Témoignant du succès et de l’engouement des services des Career Centers auprès des jeunes mais aussi des entreprises, ce sont plus de 170 organisations privées qui ont mis en œuvre des partenariats actifs avec les Career Centers.

Grâce au succès des Career Centers auprès des jeunes et des entreprises et après l’atteinte rapide de 100 000 bénéficiaires, un objectif prévu à l’origine pour 2020, l’USAID, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et leurs partenaires – l’OFPPT, les Universités, le Ministère du Tourisme et les autres départements formateurs – s’efforcent désormais de consolider les services des Career Centers et travaillent à la pérennisation et l’élargissement du modèle à travers le Royaume.