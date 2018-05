Emirates continue sa campagne de recrutement au Maroc

Emirates, la plus grande compagnie aérienne au monde, est toujours à la recherche des candidats Marocains qui se joindront à son équipage de cabine cosmopolite. A cette fin, la compagnie aérienne organise le 5 mai de 9h00 à 16h00 à l’hôtel Mövenpick Casablanca une journée portes ouvertes pour le recrutement d’hôtesses et de stewards marocains.

Emirates est à la recherche de candidats ouverts d’esprit, serviables, aimables et orientés vers la satisfaction client pour offrir à ses passagers une expérience de voyage inégalée et plusieurs fois récompensée. Les candidats qui souhaitent faire décoller leur carrière avec Emirates peuvent se présenter munis d’un curriculum vitae à jour en anglais et d’une photo récente. L’inscription préalable en ligne n’est pas obligatoire pour assister à la journée porte ouverte. Le détail sur les conditions du processus de sélection est disponible à l’adresse : http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ .

« Emirates est une entreprise dynamique et leader dans son secteur. Les candidats marocains qualifiés savent qu’ils peuvent s’attendre à un environnement de travail réellement international et multiculturel, ainsi qu’à de bonnes perspectives de carrière dans une entreprise stable et en pleine croissance. Nos valeurs, notre succès et notre croissance font d’Emirates un employeur attrayant pour les meilleurs talents, au niveau mondial », a affirmé Khalid Al Zarooni, Directeur Général d’Emirates au Maroc.

Pour fournir des services exceptionnels à ses clients internationaux, Emirates recrute ses talentueux collaborateurs à travers le monde pour travailler en synergie au sein d’une équipe multinationale.

Les candidats doivent s’attendre à passer toute la journée sur place. Les candidats présélectionnés seront informés des horaires pour les prochaines évaluations et entretiens.

Emirates opère la plus grande flotte d’appareils Boeing 777 et Airbus A380 au monde. Elle dessert actuellement 159 destinations sur les six continents avec ces 269 appareils modernes. Emirates offre aux candidats une opportunité de carrière exceptionnelle, une formation approfondie et une expérience culturelle inégalée. Les candidats retenus rejoindront une équipe multinationale de personnel de cabine comptant plus de 135 nationalités et 333 personnes originaires du Maroc.

Le personnel de cabine bénéficie d’un package emploi complet, qui comprend plusieurs avantages tels qu’un revenu exonéré d’impôt, un hébergement partagé de haut standing gratuit à Dubaï, le transport gratuit de et vers le lieu de travail, la couverture médicale et dentaire ainsi que des réductions exclusives sur le shopping et les activités de loisirs à Dubaï. Les avantages tarifaires attrayants qu’offre Emirates à ses membres d’équipage ainsi qu’à leurs familles et amis constituent également une importante opportunité. Cette opportunité est amplifiée par le réseau mondial en pleine croissance que propose la compagnie et qui permet de voyager sur les six continents.

Emirates dessert le Maroc depuis 16 ans et propose actuellement sept vols par semaine au départ de Casablanca vers Dubaï et au-delà.