Emirates Airline: Une année réussie au Maroc

Affichant l’une des croissances les plus rapides au monde, la compagnie aérienne Emirates Airline contribue plus que jamais au développement économique des pays qu’elle dessert, en reliant des personnes du monde entier à un réseau qui compte plus de 157 destinations différentes.

Présente au Maroc depuis 16 années déjà, la compagnie Emirates joue un rôle important en raccordant le Royaume aux marchés situés dans d’autres régions du monde ; elle facilite ainsi l’activité économique et commerciale de l’économie marocaine, permettant de fait au Maroc de réaliser l’un des principaux objectifs de sa politique Open Skies.

Etant la première compagnie aérienne à introduire en mars 2017, l’avion emblématique A380 à Casablanca et en Afrique du Nord, Emirates a réussi à doubler le nombre de ses passagers en provenance de l’Extrême-Orient vers le Maroc. Ainsi, et dans le détail, le nombre des passagers d’Emirates en provenance de Chine a augmenté de plus de 200% en décembre 2017, et ce par rapport à la même période en 2016. Dans le même sillage et sur la même période, le nombre des passagers transportés depuis Hong Kong a augmenté de plus de 100%, à l’heure où celui relatif aux passagers arrivant du Japon s’est bonifié de plus de 60%.

« Nous sommes fiers du fait que, grâce au A380, nous avons réussi à contribuer à renforcer la relation commerciale et touristique que le Maroc a toujours partagé avec les destinations de l’Extrême-Orient et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, le transport aérien n’est plus un produit de luxe, il a pris la forme d’une grande industrie capable d’apporter d’énormes avantages aux économies en développement et de libérer tout leur potentiel en matière de commerce et de tourisme », a déclaré Khalid Al Zarooni, Directeur Général d’Emirates au Maroc.

Emirates joue ainsi un rôle clé dans la promotion de la croissance économique dans les pays où elle est présente: elle agit comme un facilitateur commercial important pour les entreprises sur le plan international, leur permettant d’acheminer plus rapidement leurs produits vers les marchés mondiaux et de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Grâce au déploiement de l’A380, Emirates a fortement contribué à renforcer la dynamique du Maroc en matière d’industrie d’importation et d’exportation. Les principales exportations du Maroc concernent en effet les denrées périssables (fruits et légumes de saison), les pièces de rechange et l’artisanat, à l’heure où les principales importations se composent des produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les vêtements.

Depuis son lancement en 2002 et tout au long des 16 dernières années, Emirates a assuré le transport de pas moins de 2 millions de passagers entre Dubaï et Casablanca, aidant ainsi le Maroc à exploiter les destinations touristiques clés du Moyen-Orient, de l’Extrême-Orient, du sous-continent indien et de l’Australie.

Emirates emploie actuellement plus de 670 marocains qui sont répartis entre les différents départements du groupe et dont la majorité fait partie du personnel de cabine basé à Dubaï.

Emirates opère un vol quotidien depuis et vers Casablanca. Grâce aux nouveaux A380, les passagers d’Emirates bénéficient désormais d’excellentes connexions à destination des principaux marchés du GCC, d’Asie de l’Est et d’Australie ; de telles connexions desservent de nombreuses villes à travers le monde comme Pékin, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Sydney, Brisbane, Perth, mais également plusieurs aéroports en Arabie Saoudite.

A bord des A380, qui délivrent pas moins de 491 places, les passagers peuvent profiter de cabines calmes et spacieuses et faire ainsi l’expérience d’un voyage paisible à bord du jet le plus silencieux au monde. Les passagers ont accès au Wi-Fi intégré, mais aussi à des repas préparés par des chefs internationaux. Ils peuvent également se divertir en utilisant le système multimédia ICE d’Emirates, plusieurs fois primé.

Avec son A380, Emirates a réussi à redéfinir en profondeur l’expérience du voyage premium. Ainsi par exemple, les passagers voyageant en première classe ou en classe affaires auront accès, à bord de l’avion, aux fameux « Onboard Lounge » : il s’agit d’un espace où ils peuvent se détendre en dégustant des canapés, tout en savourant des boissons soigneusement préparées par le barman de bord. Les passagers voyageant en première classe disposeront, quant à eux, de suites privées, de même qu’ils ont accès aux douches spa mises à leur disposition à bord de l’avion.

Emirates est la compagnie aérienne qui utilise le plus grand nombre d’Airbus A380 au monde. Ainsi, et depuis 2008, Emirates a transporté plus de 96 millions de passagers à bord de son avion phare. La compagnie aérienne est également le plus gros client au monde pour l’A380 : en plus des multiples A380 qui sont déjà mis en services, 60 autres sont en attente de livraison par Emirates.

Emirates est une compagnie aérienne parfaitement engagée en matière de respect de l’environnement : elle exploite ainsi l’une des flottes d’avions les plus jeunes et les moins énergivores au monde. En plus de recourir à un procédé spécifique de lavage à sec pour ses avions, la compagnie aérienne a également adopté toute une palette d’autres initiatives en termes d’efficacité énergétique.

Jusqu’à présent, Emirates a introduit les services en A380 dans pas moins de 48 destinations différentes à travers le monde. Sa flotte actuelle se compose de 102 Airbus A380s qui ont, à ce jour, desservi 71 aéroports, parcouru plus de 1,448 million de kilomètres et effectué plus de 106.550 vols.